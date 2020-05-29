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Aktüel

ASELSAN mühendisi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen kazada bir ASELSAN mühendisi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:40:00 -
ASELSAN mühendisi hayatını kaybetti

Avanos'ta meydana gelen kaza sonucu bir ASELSAN mühendisi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Araç içerisinde bulunan Aselsan'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

 

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