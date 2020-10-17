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Ekonomi ASELSAN lise öğrencilerine teknolojinin kapılarını açıyor
Ekonomi

ASELSAN lise öğrencilerine teknolojinin kapılarını açıyor

ASELSAN, uzun yıllardır meslek liseli ve üniversiteli gençler için en cazip mesleki eğitim ve staj yeri olma özelliğini koruyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:11:00 -
ASELSAN lise öğrencilerine teknolojinin kapılarını açıyor

45 yıl içinde on binlerce genç mesleğe ilk adımını ASELSAN ile attı. “Gücüm Memleketim, Mesleğim Geleceğim” mottosuyla başlatılan ASELSAN’ın teknik kuşağı ATİK Programı ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 12’nci sınıfta öğrenim gören 180 meslek lisesi öğrencisine teknolojinin kapıları açıldı.

Türkiye’de meslek lisesi öğrencileri için hazırlanan ilk yetenek ve gelişim programı ATİK ile gençler, haziran ayına kadar sürecek program boyunca şirket çalışanı mentörlerinden, ASELSAN kültürünü deneyimleme, teknolojiye yön veren projelerde yer alma ve meslek öğrenme fırsatı bulacak. Liseliler, elektrik elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi gibi çeşitli alanlarda ASELSAN’da mesleki eğitim görecek. ATİK Programı ile ASELSAN teknisyenlik ihtiyacının metodolojik bir programla karşılanması, meslek liselerinin öneminin artırılarak tercih edilmesini sağlayacak uygulamaları içeren bir yetenek programı oluşturulması, savunma sanayisi için önemli bir istihdam kaynağı sağlanması, meslek lisesi öğrencilerinin verilen eğitimler ve görevlerle teknik ve kişisel gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

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