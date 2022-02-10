  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Aselsan imzalı Gözetleme Radarı farkını ortaya koydu! 1 tonu kaçak olarak ele geçirildi
Teknoloji

Aselsan imzalı Gözetleme Radarı farkını ortaya koydu! 1 tonu kaçak olarak ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı sayesinde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 09:31:00 -
Aselsan imzalı Gözetleme Radarı farkını ortaya koydu! 1 tonu kaçak olarak ele geçirildi

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı, Enez açıklarında hareket halinde bir tekne tespit etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknedeki şüphelileri gözaltına aldı. Teknede yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek istenen 1 ton kum midyesi bulundu.

Su Ürünleri Kanunu gereği tekneye el konuldu, canlı olduğu belirlenen midyeler denize bırakıldı.

Şüphelilere 297 bin 214 lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay