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ASELSAN ile SSB arasında 1,5 milyar liralık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) taktik ve stratejik ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 1 milyar 540 milyon dolar toplam bedelli sözleşme imzalandı.

28 Ekim 2018 Pazar 10:57
ASELSAN ile SSB arasında 1,5 milyar liralık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) taktik ve stratejik ihtiyaçlarının karşılanması için 165 milyon dolar pay ile yaklaşık 1 milyar 540 milyon dolar toplam bedeli bulunan ‘TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki’ isimli bir ek sözleşme imzalandı. Bu sözleşme uyarınca HF ve V/UHF Telsiz üretimi yapılacak olup teslimatlar 2019-2024 döneminde gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 10:57
  1. ASELSAN
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK)
  4. TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki
  5. HF ve V/UHF Telsiz

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