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Gündem ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı anlaştı! 82 milyon avroluk sözleşme
Gündem

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı anlaştı! 82 milyon avroluk sözleşme

Yeniakit Publisher
2024-02-28 11:43:00 -
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı anlaştı! 82 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir."

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