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Aktüel

ASELSAN ihracat ivmesini koruyor

Uluslararası savunma ve teknoloji sektörünün öncü firmalarından ASELSAN, Bahreyn Krallığı’nın deniz platformu kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin yeni bir satış sözleşmesi daha imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:49:15 -
ASELSAN ihracat ivmesini koruyor

Uluslararası savunma ve teknoloji sektörünün öncü firmalarından ASELSAN, Bahreyn Krallığı’nın deniz platformu kullanımına yönelik olarak, uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin yeni bir satış sözleşmesi daha imzaladı.


2019 yılında yakalamış olduğu satış ve üretim rekoruna ilişkin performansını 2020 yılında da sürdürmeyi hedefleyen ASELSAN, Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği son uzaktan komutalı silah sistemi ihracatının yanı sıra, 10 yıldan fazla süredir Körfez pazarında varlık göstererek; bölge ülkelerine doğrudan satış, teknoloji transferi programları, yerel üretim ve ortak girişim şirketleri aracılığıyla savunma ve teknoloji çözümleri sunuyor.


Körfez İş Birliği Konseyi üyesi ülkelere ve özellikle Bahreyn Krallığı’na yönelik olarak önümüzdeki dönemde yatırım ve iş birliği alanlarını geliştirmeyi hedefleyen ASELSAN, sürdürülebilir büyüme stratejisinin bir sonucu olarak, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyonlarda geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemlerini 20 farklı ülkenin kullanımına başarıyla sundu.

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