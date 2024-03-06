ASELSAN harekete geçti! Minyatür bombadaki ambargoda beklenmedik son! Türkiye'den dev çalım

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen DIMDEX 2024 Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı’nda, soruları yanıtladı. Akyol, TOLUN Minyatür Bomba ve SADAK-4T Akıllı Salan Sistemi ile bu alanda uygulanan ambargonun geçersiz kılındığına vurgu yaptı.

Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, “ASELSAN, uzun yıllardır Katar’da çok değişik projeler yürütüyor. Geldiğimiz aşamada Katar Ordusu envanterindeki ürün sayımız 4 bini aştı. Bu, bize lokalde de bazı işler yapma fırsatı doğurdu. ASELSAN Katar ofisi, 2020 yılından beri Doha’da 30’a yakın personeliyle görev yapıyor. Yerinden, Katar Ordusu tarafından kullanılan ürünleri destekliyor. Bu da kullanıcı tarafında önemli bir güven kazanmamıza vesile oldu.

Akıllı mühimmatlar, ASELSAN’ın 30 yıldır yatırım yaptığı bir alan. Son olarak geçtiğimiz haftalarda çoklu atışını yaptığımız TOLUN Projesi ile karşınızdaki hedefleri çok uzun mesafelerden çoklu atışla baskılama yeteneğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırmış olduk. Vuruş hassasiyeti de gerçekten etkileyiciydi, metre hassasiyetiyle atılan bir mühimmattan bahsediyoruz.

Salan konusunda Türkiye’ye ambargo uygulanıyordu

Beton delici ve parça tesirli gibi çeşitli harp başlığı seçeneklerine sahip. Dolayısıyla hem SİHA’larımız hem de savaş uçaklarımız, çoklu hedef angajmanı kabiliyetine TOLUN mühimmatıyla ulaşmış oldular. Burada salanların da milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulamak isterim ki yine geçtiğimiz dönemde ambargoyla Türkiye’nin kısıtlandığı bir alandı. savunmasanayist'in tarafından aktarılan haberde Milli salandan milli mühimmatları çoklu şekilde atmayı ve bu hedefleri metre hassasiyetle vurmayı başardık ifadeleri aktarıldı!

Tabii ki yeni versiyonlarını çalıştırıyoruz, burada bitmedi. Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı (IIR) Başlıklı yani mühimmatın hedefe giderken operatörün mühimmatın önündeki arayıcı başlığın görüntüsünü gördüğü ve mühimmatı hassas bir şekilde yönlendirebildiği bir mühimmat. Bu yıl içerisinde ilk atışını yapmayı planlıyoruz.

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Nasıl ki ASELFLIR-500’de en iyi teknolojiyi geliştirip oyun değiştirici bir teknolojiyi yaptıysak, güdümlü mühimmatta da TOLUN ile yine oyun değiştirici bir teknolojiyi kahraman Türk Ordusu’na kazandırdığımızı söylemek isterim. Bu alana yatırım yapmaya, odaklanmaya ve yeni ürünler çıkarmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.