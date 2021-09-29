Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, Türkiye’nin rüzgar haritasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarıldığını ve rüzgar potansiyelinin ciddi şekilde değerlendirildiğini söyledi. İzzet Alagöz, yüzde 100’e yakın yerlilik oranına sahip rüzgar türbini üretim çalışmalarına da değindi.

Önderlik yapıyoruz

Yerli türbin tasarımıyla ilgili çalışmaların uzun süredir devam ettiğini aktaran Alagöz, “Türkiye türbinin tamamını üretmiyor ama ekipman bazında parça parça belli bir yerlilik oranına ulaşmıştı. Biz bu yerlilik oranını artırarak türbin üretme noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile onlar da ASELSAN ile iş birliği yaptılar. ASELSAN, EÜAŞ adına türbin üretecek. Türbin üretim ekipmanlarının tek tek tasarlanarak, ülkemizde geliştirilerek üretilmesi için bu çalışmayı yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Alagöz, kamu olarak yerli türbin üretimine önderlik yaptıklarını dile getirdi.

İlk üretim 2023'te

Ar-Ge, üretim ve tasarımla ilgili kamunun liderliğini yerine getirdiklerini bildiren Alagöz, “Peki ne zaman göreceğiz? Ar-Ge çalışma süreleri her ne kadar önceden konulsa da içinde daha gelişmeye dönük alanları gördüğümüzde süreler esnek şekilde değişebilir. Bizim şu anda planladığımız, 2023 yılında ilk (rüzgar) türbini sahada görmek üzerinedir. Yüzde 100 yerli dersem yanlış olur, yerlilik oranı artırılmış ilk türbinimiz 2023 yılında Türkiye semalarında elektrik üretmeye başlayacak” diye konuştu