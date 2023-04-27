ASELSAN büyümeye devam ediyor: Savunma sanayinin geldiği düzey! TEKNOFEST başlıyor

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, T3 Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST öncesinde düzenlenen “TEKNOFEST Buluşmaları”nda bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Mandal, “6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Genç arkadaşlarımız afette daha fazla canlıyı tespit edebilme, daha fazla cana dokunabilme, enkaz kaldırma, iletişimin yeterli olmaması gibi sorunları görmüşler ve birileri bunları çözsün diye beklememişler. Bunları biz çözebiliriz demişler. 6 Şubat'tan yarışmaların gerçekleştiği bugüne kadar geliştirdikleri çözümler muhteşem.” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, “Biz başka ülkelerin stratejilerini, yol haritalarını, politikalarını kopyalayıp yapıştırmak, taklit etmek yerine kendi milli ve özgün yol haritamızı, Milli Teknoloji Hamlesi stratejisini benimsedik.” dedi. Kacır, son 20 yılda sıfırdan bir teknoloji altyapısı kurduklarını belirterek, “Teknoparkların sayısını 100'e yaklaştırdık. AR-GE, inovasyon yapan şirketlerin sayısı 9 bini aştı. AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı 2 bine yaklaştı. Buradaki şirketlerimiz bugüne kadar 50 binden fazla araştırma geliştirme projesini tamamladı. Halihazırda 20 binden fazla araştırma geliştirme projesini sürdürüyorlar.” bilgisini paylaştı.

Gökbey'in Türk motoru ile uçtuğuna dikkati çeken Temel Kotil, “Gökbey'in yapımı bir devrimdir. Hürjet 2025'te hizmete girecek. Yapılma süresi bir devrimdir. Dünya klasında bir devrimdir.” dedi. Kotil, “Sayın Cumhurbaşkanımız bazen telefon eder. 'Temel gece 1'e kadar ben imza atıyorum evrak varsa gel imzalayayım' der. Bu 10 numara bir destektir.” anektodunu aktardı.

Haluk Görgün de Altay Tankı'nın üzerindeki 104'ün üzerindeki birimin Aselsan mühendisleri tarafından üretildiğini söyledi. Görgün, Atak ve Gökbey helikopterleri, MİLGEM gibi birçok projede Aselsan'ın katkısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Savunma sanayiyle elde ettiğimiz tecrübeyi son zamanlarda özellikle sivil uygulamalarda da kullanmaya başladık. En son uygulamaya alınan metro sinyalizasyon sistemleri, yerli tren sistemlerinin güç sistemleri, bunların kontrol üniteleri, güç elektroniği ve sinyal işleme departmanlarımızın ortaya çıkardığı ürünler sayesinde kullanılıyor oldu.”

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'ŞER GÖZÜKENDE HAYIR VARDIR'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da şöyle konuştu:

“Biz sayısalcılar temel bilgi ile uğraşıyoruz. Biz kainata nedir diye bakıyoruz ve bunu matematiğin dili ile izah etmeye çalışıyoruz. Daha önemli soruları sosyal bilimciler soruyor. 'Neden' ve 'nasıl' sorusunu onlar soruyor. Bu sorular çok daha önemli sorular. Daha üst düzey bilgiyi ifade eden sorular. Yani ne yaptığından ziyade nasıl yaptığın daha önemli. Ondan da daha önemlisi neden yaptığındır. Yoksa bütün bu teknoloji harikası gözüken makinelerin hepsi kocaman bir ruhsuz ve anlamsız bir hurda yığınına dönüşür. Sizin ona kattığınız mana önemlidir. 'Bütün bu teknolojileri neden yaptık' sorusunun cevabı ise ülkemiz bu anlamda tam bağımsız ve müreffeh olsun diye yaptıktır. Çünkü biz yurt dışından bu teknolojileri almak istediğimizde biliyorsunuz 'şunu veririz ama bunu vermeyiz' ya da 'şu şartları koyarız' diyorlardı. İyi ki vermediler. Çünkü vermiş olsalar belki dünyaya damgasını vurmuş olmayacaktı bizim SİHA'larımız. Bazen şer gözüken şeylerde hayır vardır.”

'DEVRİM YAPACAKLAR'

TB3'le ilgili bir anektod da paylaşan Bayraktar, şöyle devam etti:

“Bayraktar TB3 kısa pistli gemilere konuşlu ilk insansız hava aracı olacak. Biz bu projeyi duyurduktan 1 yıl sonra Amerika’nın önde gelen şirketi dedi ki 'Biz de böyle bir uçak yapıyoruz ilk biz yapacağız.' 1 yıl sonra da İsrailliler 'Biz yapacağız.' dedi. Yarış hala devam ediyor. Bakalım ilk kim yapacak? Böylesine kısa pistli gemilerden kalkıp inebilen Bayraktar TB3, SİHA ve Bayraktar Kızılelma bir gün harp sahnesine görev yapabilme imkanına kavuşursa şimdiden tarihe not düşmek için söyleyeyim, muharebe tarihinde devim yapacaklar. Baykar’ın yaş ortalaması 27. 1500 kadar mühendis ve 1800 kadar teknisyenden oluşan 13 farklı mühendislik disiplininde çalışan arkadaşlarımız var.”