ASELSAN bu yıl da dünya devleri arasındaki yerini korudu!

ASELSAN, elde ettiği cirolarla rekorlar kırarken, global arenada da başarılarını tescilliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASELSAN, Dünyanın ilk 100 Savunma Sanayii Şirketi (Defense News Top 100) listesine ilk kez 2008 yılında 97’nci sıradan girmişti. Ulusal ve global başarılarını katlayarak büyüten, Ar-Ge ve inovasyonu temel alarak milli savunma sanayinin lider şirketi olan ASELSAN, geçen yıl çıktığı 48’inci sıradaki yerini bu yıl da korudu.

“ASELSAN durmaz, duramaz”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu sonucun büyüme vizyonu doğrultusunda durmadan çalışmanın ve ilerlemenin bir sonucu olduğunu söyledi. Hedeflerinin çok daha üst sıralar olduğunu belirten Prof. Dr. Görgün şöyle devam etti:

“2020 yılı, ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği, verimli ve etkin çalışmalarımızın kesintisiz devam ettirildiği bir dönem oldu. Pandemi dönemi tüm dünyayı zorlarken, kurumsal zeka kavramını da gündeme getirdi. Zekanın en temel iki referansı olan uyum sağlama ve problem çözme becerilerinin şirketlerde kurumsallaşması gerektiğini bizlere gösterdi. Her türlü zorluğa ve değişime karşı hazır bulunuşluk seviyemizin olgunlaşması, önceliklerimizin yeniden belirlenmesi ve yeni yetkinliklerin kazanılması açısından pandemi döneminin kazanımlarına odaklanmak çok daha doğru olacak. Bu açıdan baktığımızda, Pandemi döneminde ASELSAN Ailesi olarak iyi bir sınav verdiğimize inanıyorum.

Bu dönemde ‘ASELSAN durmaz, duramaz’ dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. ASELSAN, pandemi nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında bile ihracattaki koşusuna kesintisiz devam etti. Şirket 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile sözleşme imzalayarak ülkemizin ihracat hacmine katkı sağladı.

Ar-Ge’ye verdiğimiz destekler sonucu ortaya koyduğumuz çözümler bizi bu noktalara taşıdı. Yerli ve milli savunma sanayinin lokomotif şirketi olarak ciromuz 2020 yılında bir önceki yıla göre %24 büyüyerek 16 Milyar TL’yi aştı. Yakın geçmişte %38 olan yurt içi tedarikçilerden alım oranımızı 2020 itibarıyla %70’lerin üzerine taşıdık. Bu dönüşümü sadece ASELSAN olarak değil yetkin ve kapsamlı tedarikçi firmalarımızla birlikte başardık.

Devletimizin desteğini her zaman ve her yerde yanımızda hissettik.Türk Milletinin göz bebeği ve bizlere emaneti olan ASELSAN’ı çok daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.Yerli ve milli başarılarımızda, global arenadaki saygınlığımızda ve ulaştığımız prestijli noktada ASELSAN’a inanan ve destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, devletimizin tüm yetkililerine vekuşkusuz fedakar ASELSAN çalışanlarına gönülden teşekkür ederim.”

Dünya çapında saygın ve tarafsız liste

Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanmakta olan ''Defense News Top 100'' dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor. Türk Ordusu ve güvenlik güçlerinin elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olan ASELSAN, listede daha yukarıda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.