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Teknoloji ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular
Teknoloji

ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-06 16:10:00 -

ASELSAN, uluslararası bir müşteri ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Deniz platformlarına faydalı yükler içeren imzanın boyutu ise 34,3 Milyon ABD Doları olarak açıklandı.

ASELSAN deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

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