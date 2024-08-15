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Teknoloji ASELSAN başarıya doymuyor! 250 şirket arasında 4. sırada
Teknoloji

ASELSAN başarıya doymuyor! 250 şirket arasında 4. sırada

Yeniakit Publisher
2024-08-15 13:13:00 -
ASELSAN başarıya doymuyor! 250 şirket arasında 4. sırada

Türkiye’nin teknoloji devi ASELSAN, 2023 yılı Ar-Ge harcamalarıyla Türkiye’nin en büyük 250 şirketi arasında 4. sıraya yerleşti.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki en önemli isimlerinden biri olan ASELSAN, Ar-Ge alanında gösterdiği üstün performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 2023 yılı itibariyle gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması’nda, ASELSAN büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’nin en büyük 250 şirketi arasında 4. sırada yer aldı. Bu başarı, ASELSAN’ın sektördeki liderliğini ve Ar-Ge yatırımlarına olan güçlü bağlılığını bir kez daha kanıtladı

ASELSAN, Ar-Ge yatırımlarını artırarak ve yenilikçi teknolojilere odaklanarak, sadece savunma sanayisinde değil, aynı zamanda genel teknoloji sektöründe de büyük bir etki yaratıyor. Şirketin 2023 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları, Türkiye’nin bu alandaki gücünü artırarak uluslararası arenada da ses getirmeye devam ediyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELERDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

ASELSAN’ın Ar-Ge yatırımları, savunma teknolojilerinden sivil çözümlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şirket, radar sistemlerinden siber güvenlik çözümlerine kadar birçok alanda inovatif projeler geliştirmekte. Özellikle son yıllarda yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini Ar-Ge süreçlerine entegre eden ASELSAN, bu sayede birçok ulusal ve uluslararası projede önemli başarılar elde etti.

ASELSAN’ın Ar-Ge departmanı, teknoloji ve mühendislik alanındaki yetkinliğiyle dikkat çekiyor. Şirketin Ar-Ge merkezlerinde yürütülen projeler, sadece Türkiye’nin değil, global savunma sanayisinin de önemli ihtiyaçlarına cevap veriyor. ASELSAN’ın bu başarısı, ülkenin teknoloji ve savunma sanayi alanındaki güçlü konumunu daha da pekiştiriyor.ASELSAN’ın bu başarısı, hem Türkiye’nin hem de dünya genelindeki teknoloji ve savunma sanayi aktörleri tarafından yakından takip ediliyor. Şirketin Ar-Ge alanındaki güçlü performansı, Türkiye’nin teknoloji alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek gibi görünüyor.
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