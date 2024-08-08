ASELSAN ASELFLIR-500 ihracat rekoru kırıyor!
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptığı açıklamalarda yerli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 gözetleme sisteminin sadece üçüncü ayında dördüncü ihracat sözleşmesine imza attığını söyledi.
ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen lektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 başarılarına devam ediyor. ASELFLIR-500 ile birlikte Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumuna gelirken 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle öne çıkan ASELFLIR-500 ihracat başarıyla şimdiden göz dolduruyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yerli elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminin üçüncü ayında dördüncü ihracat sözleşmesine imza attığını açıklayarak buna işaret etti.
ASELFLIR-500, dördüncü ihracat sözleşmesini imzaladı
Akyol, Defence Turkey ile yaptığı söyleşide, ASELSAN için 2024-2030 teknoloji ve ürün yol haritaları oluşturduklarını ifade etti. Akyol, yol haritasına göre firmanın rekabetçi olabileceği, Türkiye'nin ihtiyacı olan zorlayıcı, gelecek vadeden alanlara yatırım yapacaklarını aktardı. Bunun küçülmek anlamına gelmeyeceğini, sadece daha odaklı şekilde çalışacaklarını ve her yıl yüzde 10 büyüme sağlamayı planladıklarını söyleyen Akyol, ihracat tarafına da değindi.
İhracat odaklı büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Akyol, ASELFLIR-500 gözetleme ve hedefleme sisteminin geçtiğimiz haftalarda 4’ün ülkeye ihraç edildiğini ve üründe henüz üçüncü ayda olduklarını belirterek güçlü performansa dikkat çekti.
İhracatlar devam ediyor
Tek ihracat elbette ASELFLIR-500 değil. Akyol yaptığı açıklamada “GÖKDENİZ’i hava savunma alanında geçen sene envantere soktuk. Şu an 4’üncü ihracat sözleşmesi imzalandı, 4’üncü ülke. Artık hava savunmada ailenin üyelerini ‘Skydome’ GÖKKUBBE diye patentledik ve bir konsepte getirdik. Ve ortasında komuta kontrolü olan, T-Link’i olan, radarları olan bütünsel bir çözüm. Emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.” dedi.
Benzer şekilde ASELPOD Hedefleme Podu’nun Pakistan, Nijerya ve Irak olmak üzere 3 ülkeye ihraç edildiği ve ASELPOD II üzerinde çalışıldığı da açıklandı. Bunlarla birlikte Akyol, MURAD AESA Burun Radarına da değindi. Muadilleri ile yan yana koyduklarında en azından onlarla yarışacak ve daha iyi özelliklere sahip olacak şekilde dizayn etmeyi hedeflediklerini belirten Akyol, MURAD’ın savaş uçaklarında 2 yıl sonra operasyonel olabileceğini söyledi. Bilindiği üzere MURAD AESA radarı halihazırda F-16 Blok 30’larda test ediliyor. Bu arada KAAN ve Akıncı’da da kullanılması değerlendiriliyor.
ASELFLIR-500 özellikleri
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
- HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı
- ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
- Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla
- Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
- Küçük ve Hafif Sistem
- Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka
- Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri
- Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim
- Üstün Menzil Performansı
- Yüksek Performanslı HD IR Kamera
- Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme
- Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre
- 12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
- Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera