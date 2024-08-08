ASELSAN ASELFLIR-500 ihracat rekoru kırıyor!

ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen lektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 başarılarına devam ediyor. ASELFLIR-500 ile birlikte Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumuna gelirken 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle öne çıkan ASELFLIR-500 ihracat başarıyla şimdiden göz dolduruyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yerli elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sisteminin üçüncü ayında dördüncü ihracat sözleşmesine imza attığını açıklayarak buna işaret etti.

ASELFLIR-500, dördüncü ihracat sözleşmesini imzaladı

Akyol, Defence Turkey ile yaptığı söyleşide, ASELSAN için 2024-2030 teknoloji ve ürün yol haritaları oluşturduklarını ifade etti. Akyol, yol haritasına göre firmanın rekabetçi olabileceği, Türkiye'nin ihtiyacı olan zorlayıcı, gelecek vadeden alanlara yatırım yapacaklarını aktardı. Bunun küçülmek anlamına gelmeyeceğini, sadece daha odaklı şekilde çalışacaklarını ve her yıl yüzde 10 büyüme sağlamayı planladıklarını söyleyen Akyol, ihracat tarafına da değindi.

İhracat odaklı büyümeyi hedeflediklerinin altını çizen Akyol, ASELFLIR-500 gözetleme ve hedefleme sisteminin geçtiğimiz haftalarda 4’ün ülkeye ihraç edildiğini ve üründe henüz üçüncü ayda olduklarını belirterek güçlü performansa dikkat çekti.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İhracatlar devam ediyor

Tek ihracat elbette ASELFLIR-500 değil. Akyol yaptığı açıklamada “GÖKDENİZ’i hava savunma alanında geçen sene envantere soktuk. Şu an 4’üncü ihracat sözleşmesi imzalandı, 4’üncü ülke. Artık hava savunmada ailenin üyelerini ‘Skydome’ GÖKKUBBE diye patentledik ve bir konsepte getirdik. Ve ortasında komuta kontrolü olan, T-Link’i olan, radarları olan bütünsel bir çözüm. Emin adımlarla geleceğe yürüyoruz.” dedi.

Benzer şekilde ASELPOD Hedefleme Podu’nun Pakistan, Nijerya ve Irak olmak üzere 3 ülkeye ihraç edildiği ve ASELPOD II üzerinde çalışıldığı da açıklandı. Bunlarla birlikte Akyol, MURAD AESA Burun Radarına da değindi. Muadilleri ile yan yana koyduklarında en azından onlarla yarışacak ve daha iyi özelliklere sahip olacak şekilde dizayn etmeyi hedeflediklerini belirten Akyol, MURAD’ın savaş uçaklarında 2 yıl sonra operasyonel olabileceğini söyledi. Bilindiği üzere MURAD AESA radarı halihazırda F-16 Blok 30’larda test ediliyor. Bu arada KAAN ve Akıncı’da da kullanılması değerlendiriliyor.

ASELFLIR-500 özellikleri