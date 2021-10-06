ASBÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak 06.10.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.(Adaylar, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışmaları elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler)

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 47 43 – 596 44 59 – 596 44 53

Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Tel: (392) 233 55 22

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