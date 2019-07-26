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ASAT Yukarı Yazı’ya su götürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü kırsaldaki vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:19
ASAT Yukarı Yazı’ya su götürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü kırsaldaki vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor. ASAT ekiplerinin İbradı’nın Yukarı Mahallesinde yaptığı çalışmalar neticesinde bölgede 1950 yılından beri mevcut olan bir taş ev, içme suyuna kavuştu.


İbradı’nın Yukarı Mahallesi Yukarı Yazı Mevkiinde çalışma başlatan ASAT ekipleri vatandaşın ihtiyacını gidermek için yeni içme suyu hattı imalatını gerçekleştirdi. Bölgede mevcut içme suyu hattına 240 metrelik ekleme yapılarak vatandaşların sorunu çözüme kavuşturuldu.


Yukarı Yazı Mevkiindeki evlere ve bahçelere su aboneliği verilmeye başlandığını aktaran ASAT yetkilileri, bölgede 1950 yılından beri mevcut olan bir taş evin yapılan çalışma ile içme suyuna kavuştuğunu belirtti. Suyun bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu söyleyen bölge sakinleri ASAT’ın çalışmasını memnuniyetle karşıladı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:19
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