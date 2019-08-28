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ASAT ekipleri Kaş’ta çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş’ta çalışmalarını sürdürüyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
ASAT ekipleri Kaş’ta çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş’ta çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ekipleri yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Kaş’ın Çukurbağ Mahallesi’nde 200 ton kapasiteli yeni bir içme suyu deposu inşa etti. Yaylapalamut Mahallesi’nin ise içme suyu şebekesi yenilendi.


Çukurbağ’ın sorununu çözmek için öncelikle 200 ton kapasiteli yeni bir içme suyu deposu inşa edildi. Deponun bitirilmesinin ardından mahalleye hizmet veren şebeke hatlarına bağlantı için gereken imalat yapıldı. Zorlu arazi şartlarından geçirilen borularla depodan mahalle şebekesine bağlantılar yapıldı.


Yaylapalamut’un içme suyu şebekesi yenilendi


Kaş’ın Yaylapalamut Mahallesi’nde içme suyu için seferber olan ASAT ekipleri mahallenin içme suyu hattında geniş çaplı bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Yaylapalamut Mahallesi’nin kış aylarında doğal koşullara bağlı olarak özellikle erozyon sebebiyle zarar gören içme suyu şebekesi yenisi ile değiştirildi. ASAT Kaş Şube Müdürlüğü ekipleri 1400 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattını tamamen yenileyerek hizmete aldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
  1. doğa

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