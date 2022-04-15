Asap Rocky kimdir? Asap Rocky aslen nereli kaç yaşında ne iş yapıyor?

Şarkıcı Rihanna ile yakında bir bebek bekleyen Asap Rocky, son zamanlarda gündemden düşmüyor. Rihanna'nın bebeğinin babası ASAP Rocky Kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Asap Rocky kimdir?

Rakim Nakache Mayers veya bilinen sahne adıyla ASAP Rocky 8 Ekim 1988 tarihinde Harlem, New York’ta doğdu.Anne ve babasının ismi Renee Black, Adrian Mayers’dir. Asap Rocky’in kardeşleri ise Ricky Mayers, Erika B. Mayers’dir.

New York'un Harlem bölgesinde doğup büyüyen ASAP Rocky, adını da aldığı hip hop oluşumu A$AP Mob'un bir üyesidir.

2011'de ilk mixtape'i LiveLoveA$AP'i çıkardı ve olumlu geri dönüşler aldı. Ekim 2011'de Sony Music Entertainment ile 3 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve LongLiveASAP adındaki ilk stüdyo albümünü 15 Ocak 2013'te çıkardı.

Diskografi

Live. Love. ASAP (2011)

Long. Live. ASAP (2013)

At. Long. Last. ASAP (2015)

Testing (2018)