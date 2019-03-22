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"Asansör sektörü cirosu 7 milyar 639 milyon TL"

Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik:- "Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçı, montaj ve bakım şirketlerinin toplam ciroları 7 milyar 639 milyon 534 bin lira. Sektörün cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Sektör ortalama yılda yüzde 25 büyüyor"

22 Mart 2019 Cuma 14:33
"Asansör sektörü cirosu 7 milyar 639 milyon TL"

İSTANBUL (AA) - Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik,"Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçı, montaj ve bakım şirketlerinin toplam ciroları 7 milyar 639 milyon 534 bin lira. Sektörün cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Sektör ortalama yılda yüzde 25 büyüyor." ifadelerini kullandı.

ASFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen Avrasya Asansör Fuarı'nda, Türk mühendislerinin başarısı olan dünyada yalnızca 5 firmanın üretimini yapabildiği engelli asansörü ilk kez sergilenirken, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kayserili bir firma tarafından Türkiye'de ilk kez üretilen, yazılımı da mekaniği de tamamen yerli ve milli olan engelli asansörleri, yurt dışından ithal edilen engelli asansörlere göre kalitesi ve uygun fiyatı ile öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASFED Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik fuar kapsamında sergilenen, teknolojik özeliklerle dolu asansörlere Fransa, Çin, Romanya, Ermenistan, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Fas, Lübnan, Çin, Yunanistan, Çekya, Azerbaycan, İran, Tunus, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülkenin yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Asansörü meydana getiren 300 parçanın tamamını Türkiye'de üretebildiklerini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Montajını da bakımını da Türkiye'de sorunsuz bir şekilde halledebiliyoruz. Asansörde ithal hiçbir ürün ya da hizmete ihtiyacımız yok. Bütün bu başarılı tabloya karşın yerli bir markamız yok. Onun için de gerekli çalışmalara başladık. Montajcılar, bakım ve imalatçılar bir araya gelip çok kısa bir süre sonra markamızı da oluşturacağız. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tam desteğini arkamıza aldık. Asansör sektöründe faaliyet yürüten imalatçı, montaj ve bakım şirketlerinin toplam ciroları 7 milyar 639 milyon 534 bin lira. Sektörün cirosu istikrarlı bir şekilde artıyor. Sektör ortalama yılda yüzde 25 büyüyor.

Bu oran Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme oranı olan yüzde 5-6'nın çok üzerinde. 2017 verilerine göre, yaklaşık 160 milyon dolar ihracatı bulunan sektörümüzün, 224 milyon dolar ithalatı bulunuyor. Şimdilik açık veren bir sektörüz. Ancak sektöre nitelikli eleman kazandırmak ve markalaşma için yaptığımız mücadeleler sonuç verdiğinde bu tablonun değişeceğine ihracatı yüksek bir sektör haline geleceğimize inancımız tamdır. Avrasya Asansör Fuarı'nın bu amacımıza ulaşmamızda en büyük enstrümanımız olacak."




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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:33
  1. Asansör Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik
  2. Avrasya Asansör Fuarı

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