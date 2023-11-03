Asansör kazasından sonra KYK yurtlarında yeni dönem
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: (KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: (KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek.
Geçtiğimiz hafta Aydın'da KYK Güzehhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 16 öğrenci yaralanmış, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
ASANSÖRLERE KAREKOD KONULACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek" açıklamasını yaptı.