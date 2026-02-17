Asansör faciasında ceza arttı: Zeren Ertaş davasında 7,5 yıl hapis
Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş’ın yurt asansöründe hayatını kaybettiği davada, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi bakım firması yetkilisinin cezasını “bilinçli taksir” gerekçesiyle artırarak 7 yıl 6 ay hapse hükmetti.
25 Ekim 2023’te Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör kazasında yaşamını yitirmişti.
İlk derece mahkemesinde verilen cezaları az bulan aile, davayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B’ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, suçun 'bilinçli taksirle' işlendiği gerekçesiyle 9 yıla çıkardı. Takdiri indirim uygulanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Montaj firmasının sahibi Halil T.'yle makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. ise ayrı ayrı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Takdiri indirimle cezalar 2 yıl 6 aya düşürüldü. Elektrik mühendisi Nuri M. hakkındaki beraat kararı ise korundu.