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Yerel Asansör faciası! Halat koptu: 3 yaralı
Yerel

Asansör faciası! Halat koptu: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde asansörün halatının kopması sonucu kabinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 20:51:00 -
Asansör faciası! Halat koptu: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde asansörün halatının kopması sonucu kabinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3. katında oturan Mehmet Y. ailesi ile birlikte asansöre bindi. Asansörün hareket etmesiyle birlikte asansörü taşıyan halat koparak kabin zemine düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Asansörün içinde bulunan M.Y., Ü.Y. ve Y.Y. yaralandı. Gürültüye çıkan komşularının yardımıyla asansörden çıkartılan M.Y., Ü.Y. ve Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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