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Yerel Asansör boşluğuna düştü, öldü
Yerel

Asansör boşluğuna düştü, öldü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir inşaatın 3. katında çalışırken asansör boşluğuna düşen 2 işçiden 1’i hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:00:00 -
Asansör boşluğuna düştü, öldü

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gülberen Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Abdurrahman A. ve Mahir El Haydar adlı iki işçi, inşatta çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İşçilerden Mahir El Haydar hastanede hayatını kaybetti.

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