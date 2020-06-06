  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Asansör boşluğuna düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:30:20 -
Asansör boşluğuna düşerek yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, apartmanın beşinci katından asansör boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Dün Barış Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katından bindiği asansörde elektriklerin kesilmesi üzerine mahsur kalan ve bulunduğu yerden çıkmak isterken boşluğa düşen Nazlı Zehra Öz (14), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Apartmanın beşinci katından asansöre binen Öz, elektriklerin kesilmesi nedeniyle içeride mahsur kalmıştı. Çocuğun yardım çağrısını duyan apartman sakinlerinin, en üst kattaki asansör kapısını açması sonucu diğer katlardaki kapılar da açılmış, dışarı çıkmak isteyen Öz bu esnada boşluğa düşmüştü.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Öz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından da özel bir hastaneye sevk edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı