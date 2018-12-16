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Asam Genel Başkanı Doğanay’dan stratejik kalkınma reçetesi! Tarımda entegre ile kalkınma formülü

Tarımla ilgili politikaların ülkemiz için hayati önemde olduğunu belirten ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, Hollanda gibi küçük ülkelerin uyguladığı altın kurallar var. Biz de bu kuralları devreye sokmalıyız. Devleti, üreticiyi, tüketiciyi, alıcıyı, satıcıyı birbirine entegre etmeliyiz” önerisinde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 11:01
Asam Genel Başkanı Doğanay’dan stratejik kalkınma reçetesi! Tarımda entegre ile kalkınma formülü

Mehmet Canıtatlı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye’nin tarımda iddialı olması ve devler liginde yer alması için 2019 yılında iddialı çalışmalara imza atmaya hazırlanırken; bugüne kadar yürütülen faaliyetleri yakından takip eden düşünce kuruluşu Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden (ASAM) Hollanda örneğinden de yararlanılarak, tarımda reform yapılması, üretim ve ihracatın arttırılması önerisi geldi.

Üretimi ve ihracatı artırabiliriz

ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay, tarımla ilgili politikaların ülkemiz için hayati önemde olduğunu belirterek önerilerini şöyle sıraladı: “Hollanda’nın yüzölçümü Konya ile aşağı yukarı aynı. Her sene 93 milyar euroluk tarım ürünleri ihracatı yapıyor. Ne yazık ki, Türkiye’nin aynı alandaki ihracatı bu rakamın çok altında olup 17 milyar dolar seviyesinde. Demek ki yeni kararlar ve tedbirler almalıyız. Hollanda gibi küçük ülkelerin uyguladığı altın kurallar var. Biz de bu kuralları devreye sokmalıyız. Devleti, üreticiyi, tüketiciyi, alıcıyı, satıcıyı birbirine entegre etmeliyiz.

Kıbrıs’ın önemi artıyor

Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasi gücünü artırmayı amaçladıklarını anlatan Doğanay, şunları kaydetti: “Bu kapsamda Kıbrıs bizim için çok çok önemli. Malum Kıbrıs’ın ehemmiyeti giderek artıyor. Bütün dünya gözünü bu bölgeye dikti. Onun için Kıbrıs’ı yakından takip etmemiz gerekiyor. ASAM olarak bizim Kıbrıs konusunda geçmişte de faaliyetlerimiz oldu. Ama şu anda Kıbrıs’ı daha dikkatle mercek altına almalıyız. Devletimiz ve bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımız yavru vatanda olup bitenleri izlemeli, bilmeli.

Ülkemizin ekonomik kalkınması için de varız

ASAM’ın Türkiye’nin ilk düşünce kuruluşu olduğuna dikkat çeken Doğanay, sözlerine şöyle devam etti: “Her zaman ülkemizin, milletimizin ali menfaatlerini ön planda tutarak düşünce insanlarının, fikir adamlarının ortak paydalarda buluşup bir araya gelmelerini amaçlıyoruz. Yeni yönetim sistemiyle gücüne güç katarak ilerleyen Türkiyemizi engellemek için ortaya koyulan senaryoların, oyunların şuurundayız. İşte bu bilinçle ülkemize maddi, manevi, stratejik anlamda faydalı olmayı, ülkemizin önünü açmak için faaliyette bulunmayı esas alıyoruz.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:01
  1. Konya
  2. Gıda
  3. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  4. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)
  5. ASAM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğanay
  6. Kıbrıs

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