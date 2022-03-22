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Siyaset ASAL'ın son seçin anketinde Erdoğan açık ara birinci oldu!
Siyaset

ASAL'ın son seçin anketinde Erdoğan açık ara birinci oldu!

ASAL Araştırma Şirketinin Mart ayı anketine göre, Türkiye'nin en büyük sorununun 'ekonomi ve hayat pahalılığı' olduğunu düşünenlerin yüzde 26.5'i, "Sorunu hangi lider çözer?" sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını veriyor. Erdoğan’ı yüzde 25.4 ile "fikrim yok ve hiçbiri" diyenler takip ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 11:38:00 - 2022-03-22 11:39:39
ASAL'ın son seçin anketinde Erdoğan açık ara birinci oldu!

ASAL Araştırma Şirketinin 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 28 ilde bin 580 kişiyle yaptığı son ankette katılımcılara, "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusu yöneltildiği ve yüzde 72.1'inin hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlardan yakındığı, yüzde 9.5'inin "İşsizlik", yüzde 5.3'ünün "Eğitim", yüzde 4.5'inin "Adalet", yüzde 3.1'inin "Kovid-19" yanıtı verdiği kaydedildi.

Aynı ankette, "Bu sorunu hangi lider çözer?" sorusu da yöneltildi. Anketten, yüzde 26.5'i, "Sorunu hangi lider çözer?" sorusuna "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını veriyor. Erdoğan’ı yüzde 25.4 ile "fikrim yok ve hiçbiri" diyenler takip ediyor.

Türkiye’nin ekonomi sorunlarını hangi lider çözer?

Recep Tayyip Erdoğan: %26,5

Hiçbiri/Fikrim yok: %25,4

Kemal Kılıçdaroğlu: %19.2

Meral Akşener: %7.5

Selahattin Demirtaş: %5.6

Mansur Yavaş: %3.8

Ekrem İmamoğlu: %3.2

Devlet Bahçeli: %2.9

Ali Babacan: %2.7

Ahmet Davutoğlu: %1.2

Diğer: %2.0

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Yorumlar

harun

akit ...  2023 seçimleri çok zor geçecek

emekli

56 yaşıma geldim, 2023 seçimi kadar vukuatlı, sonu belli olmayan bir seçim dönemi görmedim..
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