ASALA sevicisi Fransa! Türk siyasetçi hakkında skandal karar
Fransa, Ermeni terörünü görmezden geldi. Dışişleri'nin ASALA'nın katlettiği diplomatlarla ilgili paylaşımını beğenen Türk siyasetçi, baskılar yüzünden istifa etmek zorunda kaldı.
Fransa'nın Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı.
Yıldırım, kardeşinin sosyal medyada paylaştığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görseli beğendi. Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi.