  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ASALA sevicisi Fransa! Türk siyasetçi hakkında skandal karar
Dünya

ASALA sevicisi Fransa! Türk siyasetçi hakkında skandal karar

Fransa, Ermeni terörünü görmezden geldi. Dışişleri'nin ASALA'nın katlettiği diplomatlarla ilgili paylaşımını beğenen Türk siyasetçi, baskılar yüzünden istifa etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 14:12:00 -
ASALA sevicisi Fransa! Türk siyasetçi hakkında skandal karar

Fransa'nın Valence kentinde Türk belediye meclis üyesi Yasin Yıldırım, Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğendiği için istifa etmek zorunda bırakıldı.

Yıldırım, kardeşinin sosyal medyada paylaştığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görseli beğendi. Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

Ermenilerin, Elinde Oyuncak Olmuşlar.
  • Yanıtla
Pentagon çark etti: Sehven söylendi
Dünya

Pentagon çark etti: Sehven söylendi

Afganistan'daki ABD misyonunun 1 Mayıs'ta çekileceğini açıklayan Pentagon Sözcüsü Kirby, İfadeleri yanlışlıkla söylediğini açıkladı...
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!
Gündem

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gi..
Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı!
Gündem

Marjinal sol grup eşcinselliğe savaş açtı!

Marjinal sol dergilerinden Halk Okulu, Tunceli Belediyesi, HDP ve diğer tüm kendini sol tarif eden oluşumların aksine, eşcinsel sapkınlıkla ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay