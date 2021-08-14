Aşağılık vicdansızlar! Bu günahsız çocuğun suçu neydi? Altındağ’da yaralanan Suriyeli çocuk: “Beni öldürmeyin”

Altındağ’da geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan olaylarda sayıları 400 ila 600 arasında değişen kalabalık gruplar Suriyelilere ve Afganlara dönük ırkçı saldırılarda bulundu.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Battalgazi Mahallesi'nde Salı akşamı bir grup Suriyeli göçmen ve Türkiyeli genç arasında çıkan kavga sonucu 18 yaşındaki Emirhan Yalçın bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Irkçı saiklerle harekete geçen kalabalık gruplara polisin müdahalesi yetersiz kalmış, onlarca Suriyelinin evi ve işyeri taşlanmış veya yağmalanmıştı.

Gece saatleri boyunca süren olaylarda Suriyelilerin evlerini hedef alan kalabalık grupların attıkları taşlar ve kesici cisimler neticesinde kimi Suriyeli çocuklar yaralanmıştı.

Yaralanan çocuklardan biri ve Suriyeli bir kadın arasında geçen diyalog ise nefret ortamının sonuçlarını yaralayıcı bir şekilde ortaya koydu.

Suriyeli bir kadın yaralanan çocuğa: “Hem iyi insanlar var hem de kötü insanlar doğru mu? Doğru değil mi? Şimdi kötü insanlara sen ne söylemek istersin?” diye soruyor. Yaralı Suriyeli çocuk da “Beni öldürmeyin!” diyerek cevap veriyor.

Savaştan kaçarak Türkiye’ye göç eden Suriyeli ve Afgan göçmenlerin, Türkiye’de de ırkçılar tarafından gerçekleştirilen saldırılar ile benzer bir savaş ortamına dahil edilmesi, Türkiye adına oldukça üzücü bir durum.

Kaynak: Haksöz Haber