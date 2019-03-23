Aşağılık müptezel! Levent Üzümcü, ölen imamla dalga geçti

Sözde tiyatrocu, özde provokatör Levent Üzümcü, bozuk zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İslam düşmanlığını gizlemeden açıkça kinini kusan Üzümcü, Denizli’de ağacın altında kalarak can veren imam Ramazan Akbaş ile dalga geçti.

Skandal tweet

Üzümcü, kendi kestiği ağacın altında kalarak can veren Akbaş ile ilgili haberi paylaşarak, “Ah be Ramazan... bi imam kolay mı yetişiyor...” notunu düştü.

Hem İslam düşmanı, hem Gezi’ci!

Daha önce Twitter hesabından, İslam’a dil uzatan Üzümcü, “Aranda 1600 yıl fark olan bir adamla aynı zaman diliminde yaşamanın zorluğuna ilaç olur mu demokrasi?” mesajını paylaşmıştı.

Gezi Parkı ayaklanması sırasında da provokasyon yapmaya devam eden Üzümcü, halkı sokağa çağırarak eylemlere davet etmişti. Gezi’yi örgütleyen ve geniş kitlelere yayılması için çok çaba harcayan isimlerden biriydi. Olaylar sırasında sosyal medyadan yaptığı çağrılar gittikçe öfkeli mesajlara dönüştü. Son olarak Hükümete ve Ak Partililere dönük ağır hakaretler içeren sözleriyle hatırlanan Üzümcü için de çok sayıda soruşturma açıldı.