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Gündem Aşağılık katil! 'Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek'
Gündem

Aşağılık katil! 'Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek'

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:00:00 -
Aşağılık katil! 'Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek'

Gazze'deki hastane saldırısı sonrası tüm dünya terör rejiminden açıklama beklerken, barbar katillerin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den aşağılıkça bir paylaşım dahageldi. Barbar siyonist, "Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek" dedi.

Gazze'deki hastane saldırısı sonrası tüm dünya terör rejiminden açıklama beklerken, barbar katillerin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den aşağılıkça bir paylaşım dahageldi. Barbar siyonist, "Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek" dedi.

Filistinli Müslümanlara karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin barbarca bir şekilde bombalanması sonucu yüzlerce kişinin katledildiği saldırı sonra, sosyal medyada aşağılıkça bir paylaşımda bulundu.

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "HAMAS elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.

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