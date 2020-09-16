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Yerel Aşağı Kaşıkara köyü karantina altına alındı
Yerel

Aşağı Kaşıkara köyü karantina altına alındı

Isparta’nın Yalvaç ilçe sınırları içerisinde kalan Aşağı Kaşıkara köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:23:00 -
Aşağı Kaşıkara köyü karantina altına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rehavete kapılan vatandaşların rahat hareketleri nedeniyle Türkiye geneline yayıldı. Son olarak Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Kaşıkara köyünde de koronavirüs vakaları tespit edildi.

Köyde ikamet eden 3 kişinin yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası, köyün karantina altına alınmasına karar verildi.

Yalvaç Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Aşağı Kaşıkara köyünde 3 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından olağanüstü toplandı. Yapılan görüşmede, köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasının hayata geçirilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili kuruldan yapılan açıklamada, “llçemiz Aşağı Kaşıkara köyünde ikamet eden 3 vatandaşımızda yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince Aşağı Kaşıkara köyünün 15 Eylül 2020 Salı günü saat 19.00 itibariyle 14 gün boyunca karantina altına alınmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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