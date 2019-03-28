0553 313 94 23

Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni’ni

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İktisat ve Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlenen “Asaf Savaş Akat Ödülü ve Konferansı” santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:01
Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni’ni

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İktisat ve Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlenen “Asaf Savaş Akat Ödülü ve Konferansı” santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “İktisat Ödülü”nü Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın elinden aldı.



İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisat ve Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlediği “Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı”na ev sahipliği yaptı. İktisat alanındaki çalışmalara özendirmek ve iktisadi yazıların artmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, herhangi bir basılı medya ortamında Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanmış olan makaleler değerlendirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını İktisat ve Toplum Dergisi Editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak yaptı. Prof. Dr. Çolak iktisat biliminin erozyona uğradığını belirterek, “Hem dergiolarak hem de bu ödülü hayata geçirenler olarak amacımız tüm iktisatçılara moral kaynağı olmak” dedi.


40’tan fazla başvuru yapıldı



Açılış konuşmasının ardından sözü BİLGİ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat aldı. İktisat alanında en büyük sorunun Türkiye’nin kendine ait bir ekolü olmaması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akat, “Bu ödülü hayata geçirerek iktisat alanındaki eksikliklere dikkat çekmek istedik. 40’tan fazla akademisyenin başvurması umut verici. İlk kez verilen ödülün Prof. Dr. Ufuk Akçiğit gibi bir yandan dünya çapında yükselirken bir yandan da kazandığı ödülü kendi ilkokuluna bağışlayacak kadar alçakgönüllü kalabilen bir iktisatçıya gitmesi bizler için mutluluk verici” dedi.



Asaf Savaş Akat’ın iktisat alanında büyük bir yol gösterici olduğunu belirten Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, şu ifadeleri kullandı; “Geleceğimle ilgili kararlar vermeye çalıştığım bir dönemde Asaf Savaş Akat’ın televizyondaki konuşmalarına rastladım ve bu benim iktisata bakış açımı kökünden değiştirdi. İktisatçılar olarak bizler Türkiye’de neyin ucundan tutabiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. Bu alanda yürütülen çalışmalara dikkat çekmek amacıyla verilen bu ödülü almaktan büyük gurur duyuyorum.”



Konuşması kapsamında kendisine ödül getiren “İtalyan Ekonomisi’ndeki Siyasi Bağlantılar, İnovasyon ve Şirket Dinamikleri” makalesine dair bir konferans da veren Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “İktisat Ödülünü” Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’ın elinden teslim aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:01
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk doğaltaşı tasarımla mimari projelerin baş tacı olacak
    1. Türk doğaltaşı tasarımla mimari..
    2. Borsa İstanbul: "Son günlerde yurt..
    3. Demirezen “Bağımlılık kronik bir beyin..
    4. İlçelerin ulaşımına Büyükşehir imzası
    5. Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk..
    6. 3 göçmen çocuğun ölümüyle ilgili 1..
    7. Belediye Başkan Adayı Feyzullah Gülada;
    8. "Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü..
    9. Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen..
    10. Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri’ni..
    11. MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri..
    12. Beyanları hükme esas alınan tanığın..
    13. Dündar’dan dağ köylerine ziyaret
    14. İran ABD'nin talebini reddeden..
    15. Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kalem..
    16. Bangladeş’te 22 katlı binada yangın
    17. Döviz kurları
    18. Hınıs’ta ‘Süt Sığırcılığı Eğitimi’..
    19. Kayseri Sanayi Odası Yönetiminden..
    20. Niğde’de nükleer madde operasyonu
    21. Mersin’de 615 kişi 3 milyon lira çoban..
    22. Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni’ni
    23. Aileler Yarışıyor’da Yusuf Güney’i..
    24. Emekli maaşları 10 gün içinde bağlanıyor
    25. Barış Manço Park’ında ’kitap okuma’..
    26. Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına..
    27. Hisarcık’ta bin 550 öğrenciye giyim..
    28. Hamiyet Yüceses CRR’de Anılacak
    29. Gaziantep’te yolcu otobüsü buğday..
    30. Evkur Yeni Malatyaspor Türkiye..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi