Arzum’dan inovatif bir ürün daha

Ürün, sıkım esnasında herhangi bir ısı ortaya çıkarmadığı için besinlerin oksitlenmesinin önüne geçiyor. Sıkım işlemini gerçekleştiren burgu mekanizma, meyveleri rendelemek yerine eziyor. Böylece standart katı meyve sıkacakları ile kıyaslandığında daha fazla vitamin elde ediliyor. Yavaş Sıkım Teknolojisi, faz ayrışmasının da önüne geçerek çok daha lezzetli ve homojen meyve ve sebze suyu hazırlanmasını mümkün kılıyor. Arzum Freshmix Slow Juicer, meyve suyu ve posayı iki ayrı çıkışa ayırarak meyve suyunu en saf haliyle veriyor. Kolayca kullanılan ve temizlenen ürünün meyve suyu haznesinin yanı sıra posa haznesi bulunuyor. Buna bağlı olarak kullanım sonrası temizleme derdi ortadan kalkıyor. Ayrı ayrı 900 ml geniş posa ve meyve suyu haznesine sahip Arzum Freshmix Slow Juicer, tek seferde tüm aileye yetecek meyve ve sebze suyu hazırlamaya imkân tanıyor. İnovatif ürün, online mecralardan ve arzum.com.tr’den satın alınabiliyor.