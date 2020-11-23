Arzum’a "Great Place to Work" sertifikası

İSTANBUL (AA) - Arzum, çalışan anketlerinden aldığı başarılı sonuçlar ile “Great Place to Work Certified” unvanı almaya hak kazandı.

Arzum açıklamasına göre, Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından verilen bu sertifikayla şirket, insan kaynağına yaptığı yatırım ve yenilikçi uygulamaları ile çalışanlarının memnuniyetini, gelişimini odağına aldığının altını çizdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, güçlü bir takım olmanın, organizasyonun her katmanında etkili ve şeffaf iletişimle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Zadil, çalışanların mutluluğunun ve kendilerine olan güvenin çok önemli olduğunu belirterek, “Güven endeksi puanımızı hızla artırıyoruz. Çalışanlarımızın kendilerini Arzum Ailesi'nin bir parçası olarak görmesi en büyük arzumuz.” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi yönetim ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile aldıkları “Great Place to Work Certified” unvanının kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydeden Zadil, “Esnek çalışma saati uygulamamızdan, sosyal aktivite kulüplerimize, sosyal haklar ve sağlık hizmetlerimizle çalışanlarımızın yanındayız. 2021’de de insan kaynakları uygulamalarını çalışanlarımızdan gelen geri bildirimlere göre geliştirmeye devam edeceğiz, tercih edilen işveren olmak ve operasyonel mükemmellik için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



