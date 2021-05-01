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Ekonomi Arzum OKKA Times Square’da
Ekonomi

Arzum OKKA Times Square’da

Arzum OKKA, New York Times Meydanı’nda (Times Square) yer alan yapılardan NASDAQ binasında görkemli bir outdoor çalışmasına imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 21:37:00 -
Arzum OKKA Times Square’da

Dışarıdan bakıldığında bir apartman görünümü veren binada her bir dairenin penceresinden Türk kahvesinin deneyimlendiği keyifli anlar göze çarpıyor. Arzum OKKA’yla bir yandan Türk kahvesi keyfi yapan NASDAQ sakinleri diğer yandan da müzik dinleyip dans ediyor, selfie çekiyor, kitap okuyor, sokağı izliyor. Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, outdoor çalışmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Bizim aşina olduğumuz ama dünyanın da hiç yabancı olmadığı Türk kahvesini gururla New York’a taşıdık. Ve yine ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ dedik. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymak en büyük misyonlarımızdan biri. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem Türk kahvesini hem de bu kültürü tüm dünyaya taşımak istiyoruz. Amerika’da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan NSF (National Sanitation Foundation) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA. 2016 yılında aldığımız bu sertifikayla pazara giriş yaptık ve o günden bugüne Türk kahvesini Amerika’ya da sevdirme çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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