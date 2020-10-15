  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Arzum halka arz için SPK’ya başvuru yaptı
Ekonomi

Arzum halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 08:36:00 -
Arzum halka arz için SPK’ya başvuru yaptı

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, değişen tüketici beklentileri ve teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığı sektörde Arzum’un köklü markası, tüketiciye yakınlığı ve yenilikçi ürünleriyle öncü konumunu sürdüreceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Kolbaşı, bugüne kadar iki kez özel sermaye fonu yatırımı aldıklarını, 6 adet özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirdiklerini ekleyerek şirketin kurumsal yönetim kültürü ve şeffaflık ilkeleri sayesinde halka arz için önemli bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirtti. Arzum, gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250’den fazla ürününü iç piyasada satışa sunmanın yanı sıra 4 kıtadaki ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay