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Aktüel

Arzuhalcinin bilgisayarını çalan iki kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerine girip bilgisayar ve ekipmanlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:23:45 -
Arzuhalcinin bilgisayarını çalan iki kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerine girip bilgisayar ve ekipmanlarını çalan iki şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıslar Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde Adnan Çamsarı’ya (60) ait arzuhalci dükkanının camını kırarak içeri girdi. İş yerine giren şahıslar, 1 adet bilgisayar kasasını, 2 adet monitörü ve 1 klavyeyi alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit ederek yakaladı. Çalınan malzemelerin tamamı ele geçirilirken, yakalanan Nedim Faruk K. (33) ve Muhammet Arif A. (27) gözaltına alındı. Olay itiraf eden iki kişi adliyeye sevk edildi.


Ele geçirilen bilgisayar ekipmanları ise arzuhalci Adem Çamsarı’ya polis tarafından teslim edildi.

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