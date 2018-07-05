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Arzı artıracak tedbirler geliyor

Yeni hükümet işbaşı yapmadan önce, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ilk hedeflerinin arzı artıracak tedbirler almak olacağının altını çizdi. Diğer taraftan Türkiye Sudan ile 2 milyar dolarlık ticareti amaçlayan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:11
Arzı artıracak tedbirler geliyor

Ekonomi yönetiminin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olacağını dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Hedefimiz arzı artırıcı tedbirler almak” dedi. Zeybekci, ekonomi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Enflasyon rakamlarını yorumlayan Zeybekci, “Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedefimiz arzı artırıcı tedbirler olacak” dedi. Zeybekci, “Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak” ifadesini kullandı. “Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum” şeklinde konuşan Zeybekci, şunları söyledi: “Bu Merkez bankası’nın kararı. Faiz konusunda TCMB atılması gereken adımları mutlaka atacaktır”

SUDAN İLE YENİ DÖNEM

Zeybekci, Sudan ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile iki ülke arasında ticarette yeni bir dönem başladığını belirterek, “Anlaşmanın hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırmaktır” dedi.

Zeybekci, Türkiye Sudan Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın Arapça nüshasının imzalanması dolayısıyla Bakanlıkta, Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla teknik bölümlerin tamamlandığını belirten Zeybekci, onay süreçlerine geçildiğini söyledi.

Zeybekci, iki ülke arasında dostane ilişkileri somut işbirliğine dönüştürecek adımlar attıklarını ifade ederek, “Bunların en önemlisi de bu anlaşma. Hem ikili ticaretimizde hem de yatırımımız da sıçrama yaşatacak bu anlaşmayı imzalamaktan son derce mutluyum” diye konuştu.

Söz konusu anlaşmanın TBMM’den onay aşaması sürecini hemen başlatacaklarının altını çizen Zeybekci, Sudanlı yetkililerin de onay aşamasını başlatmalarını beklediklerini aktardı.

Zeybekci, anlaşmayla Sudan ve Türkiye arasında ticarette yeni bir dönem başladığına işaret ederek, “Sudan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2002’de 70 milyon dolardan 2017’de 480 milyon dolar seviyesine geldi. Anlaşmanın hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk etapta 2 milyar dolara ulaştırmaktır. Biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, her şartta Sudan’ın yanında olmaya kararındayız” dedi.

Sudan Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Hatim Elsir Ali de söz konusu anlaşmanın kısa sürede yürürlüğe girmesi için gayret edeceklerini belirterek, “Ekim 2018’de, bu anlaşmanın tamamen Sudan ulusal meclisinden geçeceğini umuyoruz” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:11
  1. Ekonomi Bakanı
  2. Nihat Zeybekci
  3. arz
  4. Sudan Türkiye

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