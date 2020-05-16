Artvin'de vatandaşlar antrenör eşliğinde evlerinin balkonunda egzersiz yaptı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara evlerinin balkonlarında egzersiz yaptırıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dere Mahallesi'nde bulunan bir sitenin sakinlerine Türk Bayrağı dağıtıldı.

Ellerindeki bayraklarla evlerinin balkonlarına çıkan çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan onlarca kişi, sitenin önündeki iki antrenörün gösterdiği egzersiz hareketlerine eşlik etti.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle uzun süredir evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonları artırmak amacıyla yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar çalan marş ve şarkılarla da bir süre eğlendiler.

Antrenör Murat Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla evde bulunan vatandaşların hareketsiz kaldığını düşünerek, Gençlik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Ülker, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.

Site yönetici Emin Kurt ise etkinliğin insanların moral ve motivasyonu açısından güzel olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.



