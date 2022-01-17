Artvin'de okul tatil mi? 18 Ocak Salı kar tatili Artvin Valiliği açıklaması!

Artvin’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Artvin'de okullar tatil mi? Artvin genelindeki kar yağışları sonrasında ilk akla gelen Artvin'de okulların tatil edilip edilmeyeceği oluyor. Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında Artvin de bulunmakta. Artvin Valiliği 18 Ocak Salı günü kar tatiline ilişkin olarak engelli ve hamile kamu çalışanlarına yönelik de duyuru yaptı. 'Artvin'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Artvin Valiliği 18 Ocak Salı günü için alınan kar tatili detayları...

Artvin genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği açıklanmıştı. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın Artvin’de okul var mı? sorusunu sormaya başlamıştı. Gelen son dakika haberine göre Artvin Valiliği kar tatili açıklamasında bulundu.

Artvin’de yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Salı kar tatili Artvin Valiliği açıklaması!

Artvin'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildi. Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.