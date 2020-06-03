Artvin’de maske takmak zorunlu hale getirildi

Artvin’de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında Korana virüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, maske kullanılmasının önemine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaş hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabineleri Toplantısında Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, işyeri vb. kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."