Artvin'de korona bitti mi? Artvin’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize’de Covid-19 testlerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı uzmanları uyarılarda bulundu. Günlük ortalama yapılan 150 koronavirüs testinde sıfıra yakın pozitif sonuçlar elde ettiklerini açıklayan uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiği hatırlattı, 'evde kal' çağrılarını yineledi.

Türkiye’de görülen koronavirüs salgınının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce Covid-19 tanı laboratuvarı yetkisi verilen RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı çalışmalarını sürdürüyor. Laboratuvarda, 2 ayda yaklaşık 5 bin dolayında test sonuçlandırıldı. Her türlü biyogüvenlik önlemlerini alan 11 kişilik ekibin 7 gün 24 saat süreyle çalışma yürüttüğü laboratuvarda bakanlık tarafından geliştirilen yerli ve milli kitle çalışılıyor.

Artvin'de koronavirüs bitti mi?

Koronavirüs vakalarının 18 gündür görülmediği Artvin ile vaka sayıları azalan Rize ilinin Covid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvar görevlileri rehavet uyarısında bulundu. Günlük ortalama yapılan 150 koronavirüs testinde sıfıra yakın pozitif sonuç elde etiklerini açıklayan uzmanlar, sevindirici olan sonuçların rehavete yol açmaması gerektiği hatırlattı, ‘evde kal’ çağrılarını yineledi.