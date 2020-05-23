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Artvin'de evin etrafında yiyecek arayan ayı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:28:17 -
Artvin'de evin etrafında yiyecek arayan ayı görüntülendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir vatandaş, evinin çevresinde dolaşan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi.

Tekkale köyünde yaşayan Ferhat Kodat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaatı süren evinin çevresinde yaklaşık bir haftadır ayının dolaştığını fark ettiğini söyledi.

Bir akşam iftar yaptıktan sonra, ayının tekrar geldiğini belirten Kodat, "Güvenli bir alana geçerek ayıyı telefonumla çektim. Biraz korktum ama ilk defa bu kadar yakından bir ayı gördüm, heyecan vericiydi." dedi.

Kodat, ayının çevrede yiyecek aradığını anlatarak, "Şu ana kadar hayvanın bize ve komşulara bir zararı olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz." diye konuştu.

Kayıtta, bir süre yiyecek arayan ve bulduğu bazı şeyleri de yiyen ayının, etrafta birilerinin olduğunu fark etmesi üzerine oradan uzaklaştığı görülüyor.

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