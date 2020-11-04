  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Artvin'de 4 köy karantinaya alındı
Aktüel

Artvin'de 4 köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:56:00 -
Artvin'de 4 köy karantinaya alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Osmanlı, Çimenli, Aktaş ve Ardıçlı köylerinde, vaka sayılarının yoğunlaşması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Köy muhtarları ve azalarının alınan kararların uygulanmasından sorumlu kılınarak görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, köylere giriş çıkışların jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanacağı, vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, karantina kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı
Gündem

Yunanistan bunu beklemiyordu! UNESCO'dan bomba 'Ayasofya' cevabı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması sonrası UNESCO'ya şikayette bulunan Yunanistan'ı şok eden cevap geldi. UNESCO, A..
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay