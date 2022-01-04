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Eğitim Artvin okullar tatil mi yarın? Artvin hangi ilçelerde okullar tatil 5 Ocak
Eğitim

Artvin okullar tatil mi yarın? Artvin hangi ilçelerde okullar tatil 5 Ocak

Artvin okullar tatil mi? Artvin ve Rize için şiddetli kar uyarısında bulunuldu. Bu sebeple Artvin’de yaşayanlar yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Artvin’de okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:00:00 -
Artvin okullar tatil mi yarın? Artvin hangi ilçelerde okullar tatil 5 Ocak

Artvin’de yaşayan öğrenciler kar yağışı sebebiyle 5 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Artvin okullar tatil mi yarın? Artvin hangi ilçelerde okullar tatil 5 Ocak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Artvin’de yarın yani 5 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?
Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?

Eğitim

Rize yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Çarşamba okullar kar tatili mi?

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