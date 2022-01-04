Artvin’de yaşayan öğrenciler kar yağışı sebebiyle 5 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Artvin okullar tatil mi yarın? Artvin hangi ilçelerde okullar tatil 5 Ocak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine doğru Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Artvin’de yarın yani 5 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.