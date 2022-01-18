Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Artvin’de de kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bir günlük ara verildi. Peki, Artvin’de okullar tatil olacak mı?

Artvin okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba! Yarın Artvin’de okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan kar yağışlarının Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinden kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor. Mevcut kar örtüsünün üzerine yeni kar yağışı ile birlikte başta eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

19 Ocak Çarşamba günü Artvin’de okulların tatil olup olmadığına iliştin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

17 Ocak tarihinde Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.