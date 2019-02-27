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Artvin kavurması marka oluyor

Artvin’de üretilen yerli danaların parça etlerinden hazırlanan ve yöresel ustalar tarafından pişirilip müşterilerin damak zevkine sunulan ‘Artvin kavurması’ marka olma yolunda ilerliyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Artvin kavurması marka oluyor

Artvin’de üretilen yerli danaların parça etlerinden hazırlanan ve yöresel ustalar tarafından pişirilip müşterilerin damak zevkine sunulan ‘Artvin kavurması’ marka olma yolunda ilerliyor.


Artvin Belediyesi Mezbahanesi’nin hemen yanında geçtiğimiz günlerde hizmete giren ‘Kavurma Evi’ büyük ilgi görüyor. Artvin’in dağlarından binlerce bitki çeşitliliği ile beslenmiş hayvanların etinden yapılan ‘Artvin Kavurması’ vakumlanmış poşetlerde kilo ve gramlarına göre fiyatlandırılarak satışa sunuluyor.


Kavurma Evi ile ilgili bilgi veren Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin’i diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliklerinden birisinin de doğası, havası dışında doğal ürünleri olduğunu hatırlattı. Yöredeki hayvanların etlerinin başka yörelerin etlerine benzemediğini belirten Kocatepe “Hiçbir yerin eti Artvin etinin tadını tutmuyor. Bu etlerden yapılan döner ve kavurmalar da farklı aroması ile dikkat çekiyor. Bu doğrultuda belediye olarak bir kavurma evi oluşturulmasını ve girişimci arkadaşlarımızın burayı işletmesini istedik ama kimse talipli olmadı. Biz de kendi imkânlarımızla yaptık ve geçtiğimiz günlerde faaliyete soktuk. Artvin’e değer katacak bir işletme oldu. Yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Şartnamede bir maddemiz olacak ‘Et Artvin eti olacak başka bir yerden et getirip Artvin kavurması yapmak yok’. Buna da müsaade etmeyeceğiz” dedi.


“Artvin etimizi marka haline getirmek için çalışıyoruz” diyen Kocatepe “Artvin’in dağlarında yayılmış hayvanlarımızın etlerinden yapacağımız kavurmalarımızı özel kazanlarda pişiriyoruz paketliyoruz ve vakumlayarak satışa sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. doğa

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