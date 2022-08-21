Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ataması yapılmış ise ataması iptal edilecektir. Bu kişiye Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi 19/08/2022

Son Başvuru Tarihi02/09/2022

Sonuç İlan Tarihi 12/09/2022

Başvuru Şekli ve Yeri Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır.

(Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Adres: Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Rektörlük Yeni Hizmet Binası Kat:2 No: 312 08000 ARTVİN

Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1083-1088-1089) - 0466 215 10 74

E-posta: [email protected]

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