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Ekonomi Artvin Belediyesi’nden satılık işyeri
Ekonomi

Artvin Belediyesi’nden satılık işyeri

Artvin Belediye Başkanlığı, Çarşı Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan 340 m2 yüzölçümlü işyeri vasfındaki mülkünü ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 13:14:00 -
Artvin Belediyesi’nden satılık işyeri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Artvin Merkez Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesi 16 Ada 5 Parsel 230,36m² Arsa üzerinde 340m² İşyerinin 05.08.2021 tarih ve 50 Sayılı Belediye Meclis Kararı ve 28.09.2021 tarih ve 103 Sayılı Belediye Encümen Kararı ile  satışı yapılacak. Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz satışı 18.10.2021 tarih ve saat 10:30’da  2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü  ile Artvin Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

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