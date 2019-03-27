Artvin, Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi Coştu

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi yoğun ilgi gördü.

Artvin İl Milli eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Bağlama kursu bünyesinde eğitim alan kursiyerler tarafından düzenlenen Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi’nde Anadolu’nun dört bir tarafından derlenen ezgilerle programa katılanlara unutulmaz bir gece yaşadı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi’ne Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, Hayat Boyu Öğrenme biriminden sorumlu İl Milli Eğitim müdür yardımcısı Kenan Güray, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Usta öğretici Özgür Altunkaya şefliğinde gerçekleşen konserde 37 kişilik bağlama ekibi müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Artvin Halk Eğitim Müdürlüğü olarak kendi öz kültürlerine sahip çıkmaya ve bu değerleri yükseltmeye özen gösterdiklerini belirten Artvin Halk Eğitim ve ASO Müdürü İsmail İnan, “Anadolu’nun Sesi Türkü Gecesi programıyla da güzel bir örneğini sergileyeceğiz” dedi. Halk eğitim müdürlüğü olarak birçok alanda farklı kurslarla hizmet verdiklerini de vurgulayan İnan, “Eğitime yönelik verdiğimiz kurslarımız, vatandaşlarımıza yönelik açtığımız el sanatları, ahşap boyama, nakış-dikiş, işaret dili, iş güvenliği, folklar gibi birçok alanda kurslarımızla binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Usta Öğretici Özgür Altunkaya öncülüğündeki Halk Eğitim ve Gençlik merkezi 60 kişilik bağlama korosu, Artvinli müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Farklı yaş kategorilerinden kursiyerlerin yer aldığı müzik korosu bağlama ve Usta Öğretici Özgür Altunkaya eşliğinde Ah Bir Ataş Ver, Turnalar, Çanakkale, Gidiyorum Gündüz Gece, İmere Fera, Ey Gidi Karadeniz gibi birbirinden güzel eserleri seslendirirken Konser boyunca izleyicisinden yoğun alkış aldı.