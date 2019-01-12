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Artistik buz pateninde gümüş madalya

- Polonya'da düzenlenen Mentor Torun Cup yarışmasında Alper Eren Özkan, genç erkeklerde ikinci oldu

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:16
Artistik buz pateninde gümüş madalya


ANKARA (AA) - Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında ikinciliği elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu 158.38 puanla genç erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç erkeklerde Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:16
  1. alper eren özkan
  2. Artistik Buz Pateni
  3. Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup

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