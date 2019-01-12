Artistik buz pateninde gümüş madalya





ANKARA (AA) - Türk sporcu Alper Eren Özkan, Artistik Buz Pateni Mentor Torun Cup yarışmasında ikinciliği elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu 158.38 puanla genç erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç erkeklerde Ukraynalı Andriy Kokura 163.63 puanla altın, Fransız Landry Le May ise 157.93 puanla bronz madalya kazandı.



